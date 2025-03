Eurogroup Laminations, downgrade a Hold da Equita con taglio target price

Equita

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione, -32%) e la(ada Buy) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici.Gli analisti scrivono che, dopo un 2024 sotto le attese iniziali ma solido nel complesso, ilper EuroGroup Laminations, in un contesto di mercato che rimane complicato (posticipo dei volumi, pressione prezzi), con incertezza da fenomeni esogeni (dazi, regolamentazione) e con newsflow di settore sfavorevole.La nuova guidance impone una(EBITDA/EPS 2025 -23%/-50%, dopo il taglio della preview 4Q24 del -7%/-13%), con il 2025 ora atteso a +4% organico (da +13%, auto +6% da +18%) e margini al 12% (da 13,5%)."I multipli non sono particolarmente demanding (soprattutto EV/EBITDA 2025-26=6,2x-5x, meno attractive il P/E 2025-26=21x-10x) masulla riaccelerazione dell'auto", si legge nella ricerca.