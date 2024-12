Dazi Usa, Cipollone (BCE): ridurrebbero la crescita europea ma anche l'inflazione

(Teleborsa) - Secondo, componente del comitato esecutivo della Bce, dai dazi che la nuovaintende varare per l'economia europea si profila "una riduzione una riduzione della, ma anche una riduzione della dell'". "La misura che più preoccupa, che più ci fa pensare, è quella dei dazi. Sia quelli nei confronti dell'Unione europea, sia quelli nei confronti della- ha spiegato Cipollone intervistato durante un evento di Rcs Academy trasmesso sul portale del Corriere della Sera –. Per noi glisono un importante mercato di sbocco. E quindi un dazio imposto sulle nostre esportazioni avrebbe sicuramente un effetto di riduzione dell'export"."Per l'Europa, in aggiunta, se a questo si accompagneranno leche l'amministrazione ha annunciato rispetto alla Cina, quello che succederà è che anche le esportazioni cinesi faticheranno a trovarenegli Stati Uniti. Ed essendo la Cina un grande paese esportatore, soprattutto di manufatti, quelleche prima venivano destinate agli Stati Uniti probabilmente cercheranno sbocco in altri mercati, innanzitutto i, ma anche inon negli Stati Uniti, dove noi competiamo con i prodotti cinesi", ha sottolineato."Quindi il primo effetto che mi viene in mente è unae unadell'industria cinese sul mercato europeo e sui mercati terzi. Tutto questo – ha aggiunto – mi fa pensare che avremo più difficoltà a sfruttare la domanda estera e una concorrenza maggiore sul mercato interno. Questo probabilmente aggiungerà pressione sulle nostre imprese con una riduzione possibile della crescita"."Dal lato dell'inflazione, la prima cosa che mi viene in mente è che questa ipotesi si concretizzerà in un aumento deiUsa e forse un aumento delverso l'Europa, e già lo stiamo vedendo. Questo in prima battuta potrebbe avere un effetto di accelerazione dell'inflazione in Europa, via l'aumento dei prezzi delle importazioni. Questo però è un effetto importante, ma non determinante", ha spiegato Cipollone, affermando di crede che ci saranno due effetti più importanti. Il primo, "è probabile che via riduzione dell'attività avremo unaa", ha affermato, il secondo, "il fatto che i cinesi vorranno vendere beni in Europa li indurrà a ridurre idelle loro esportazioni in questo senso, aggiungendo pressioni a una riduzione dell'inflazione".Cipollone aggiunge poi un terzo elemento, il. "La nuova amministrazione Trump probabilmente aumenterà l'offerta di petrolio negli Stati Uniti e questo, coniugato al fatto che l'attività nel mondo si ridurrà, in particolare in Cina, potrebbe dare un simultaneo aumento dell'offerta di petrolio e una riduzione della domanda di petrolio, con la riduzione del pezzo del prezzo del petrolio", ha spiegato il membro della BCE. "Tutto questo messo insieme mi fa pensare che avremo una riduzione della crescita – ha quindi concluso Cipollone –, ma anche una riduzione della dell'inflazione".Su una possibileagli Stati Uniti, però, ha dichiarato di essere sicuro "che se noi replicassimo con altrettanti dazi questo aiuterebbe. Porterebbe a un'ulterioreed essendo noi una delle area al mondo più aperte al commercio internazionale, certo non aiuterebbe". Invece, ha aggiunto, "ci sono delle cose che possiamo fare, che avremmo dovuto fare da tanto tempo: potremmo investire di più, innanzitutto intervenendo suldove l'Europa è troppo frammentata"."Il principio fondamentale potrebbe essere quello di guardare alle nostre potenzialità e al, sfruttiamolo appieno, e questo permetterà alle nostre imprese di crescere, di diventare più forti, di competere bene sia nel mercato interno che su quello internazionale. Penso che questa potrebbe essere la risposta più di lungo periodo, non emotiva, ma che guarda a una Europa più forte, capace di camminare sulle proprie gambe".