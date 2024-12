Enea, IEMAP: una piattaforma innovativa per accelerare la progettazione di materiali energetici

(Teleborsa) - "Questo progetto, finanziato dal, ha realizzato una piattaforma per progettare nuovi materiali con un focus particolare alsettore dell’. Dietro questa piattaforma c’è una rete di laboratori che collaborano con le proprie competenze e i propri laboratori, condividendo dati per progettare insieme nuovi materiali in questi tre settori energetici".Lo ha dichiarato, oggi, mercoledì 3 dicembre, nel corso dell'evento finale del(Italian Energy Materials Acceleration Platform). Il progetto, finanziato dal MASE e supportato nell'ambito della cooperazione internazionale Mission Innovation, ha sviluppato una piattaforma digitale avanzata che utilizza supercalcolo, Intelligenza Artificiale e Big Data per accelerare la progettazione di materiali innovativi per applicazioni energetiche. La piattaforma raccoglie ed elabora dati sperimentali e computazionali provenienti da una rete di laboratori di ricerca italiani,"La piattaforma mette a servizio deiLa piattaforma e i dati sono aperti, la piattaforma è consistente, ci sono una ventina di laboratori distribuiti in tutta Italia. È. Questa piattaforma è inserita anche a livello europeo. Siamo dentro una rete europea di Iemap, che si stanno sviluppando in tutta Europa. Siamo connessi con questa rete europea tramite un progetto che finanzia questo grosso network europeo di piattaforme per l’accelerazione del discovery dei materiali", prosegue Celino."I risultati sono una serie di servizi basati sull, che sono a disposizione per le aziende per una rapida prototipizzazione del materiale.l’ideazione, la scoperta e la prototipizzazione di un materiale. In più, abbiamo poi una serie di laboratori che possono essere utilizzati per la sperimentazione e per la caratterizzazione di questi materiali. Di solito,, o anche men,o grazie alla collaborazione che si instaura su questa piattaforma e i suoi servizi.e i nuovi materiali sono un po’ la chiave di volta per ogni tecnologia energetica. Se scopriamo un nuovo materiale che sia poco costoso ma molto efficiente e che non utilizzi le materie critiche diamo una grossa spinta, come ad esempio nuovi materiali per il fotovoltaico. Epossiamo modellare questi nuovi materiali,"Un passo avanti per tutti i paesi. Infatti, non solo in Europa si sta andando in questa direzione. Anche, e questa volta possiamo dire di non essere indietro", conclude Celino.