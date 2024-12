Fidia, Tribunale di Ivrea archivia per compiuta esecuzione la procedura di concordato

Fidia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, ha ricevuto la notifica da parte deldel, per compiuta esecuzione della stessa (deciso nella camera di consiglio in data 28 novembre 2024).In particolare, il suddetto provvedimento ha: dichiarato l'avvenuta integrale esecuzione del concordato preventivo presentato dalla società; disposto che Fidia, entro 60 giorni dalla notifica dia mandato a trasferire i titoli spettanti ai creditori beneficiari dell'Impegno Morfino, che hanno espressamente rifiutato il trasferimento, in favore degli altri beneficiari dell'Impegno in proporzione al valore del credito vantato dagli stessi e provveda a depositare le somme (complessivi 103,13 euro), destinate ai creditori ancora irreperibili, su apposito libretto postale intestato alla società e segregato a tal fine;, con funzioni di vigilanza sulla esecuzione del piano; disposto l'archiviazione del fascicolo della procedura; disposto la pubblicazione del provvedimento al Registro Imprese."Con il provvedimento del tribunale di Ivrea di chiusura del concordato, il- ha commentato il- Grazie al prezioso contributo del management aziendale, che ha creduto fortemente nel rilancio, e degli advisor e con il fondamentale supporto degli investitori (Negma e FAI), l'azienda è oggi pronta ad affrontare con fiducia la fase di rilancio"."Lo sviluppo nel corso di quest'anno dei nuovi prodotti per l'anno a venire e la conseguente e costante ripresa della raccolta ordini dell'ultimo trimestre sono infatti le premesse per un esercizio 2025 in linea con il piano industriale aggiornato dal Consiglio di amministrazione in data 22 ottobre - ha aggiunto - Questo a premiare la fiducia degli investitori nelle capacità dell'azienda e la".