ServiceTitan punta a raccogliere 502 milioni di dollari in IPO sul Nasdaq

(Teleborsa) - La startup software statunitensepunta anegli Stati Uniti. Sta infatti offrendo 8.800.000 azioni e stima che il prezzo dell'IPO sarà compreso tra 52,00 e 57,00 dollari. ServiceTitan ha fatto domanda per quotare le azioni ordinarie sul Nasdaq con il simbolo "TTAN".ServiceTitan sta- si legge nel prospetto - I mestieri consistono nell'insieme di attività di assistenza sul campo necessarie per installare, mantenere e riparare l'infrastruttura e i sistemi di residenze ed edifici commerciali. Gli artigiani, come l'idraulico, il lattoniere, il giardiniere, il tecnico HVAC e altri impiegati nei mestieri locali, sono immensamente qualificati e ampiamente formati".ServiceTitan fornisce unache collega e gestisce un'ampia gamma di flussi di lavoro aziendali come pubblicità, pianificazione e gestione dei lavori, invio, generazione di preventivi e fatture, elaborazione dei pagamenti e altro ancora.