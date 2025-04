Novamarine, Banca Finnat ribadisce Buy: risultati 2024 confermano strategia

Novamarine

(Teleborsa) - Banca Finnat ha confermatoper azione) e) sul titolo, società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professional.Gli analisti scrivono che i2024 hanno confermato, in scia ai risultati registrati nella prima metà del 2024, ildelineata dal management in sede di IPO. Nonostante siano state vendute, nel corso dell'anno, meno imbarcazioni rispetto al 2023, il diverso mix produttivo in favore di imbarcazioni di metratura superiore ha contribuito non solo ad un incremento dei ricavi da 24,8 milioni a 27,6 milioni di euro, ma anche a una crescita non indifferente dell'ebitda, da 4,9 milioni a consuntivo 2023 a 6 milioni di euro, per una redditività in crescita dal precedente 18% al 20,10%. Il risultato netto d'esercizio si è attestato a 2,8 milioni di euro da un utile di 1,5 milioni al 31 dicembre 2023. Il CdA ha approvato, subordinatamente alla delibera positiva dell'assemblea degli azionisti, la distribuzione di dividendi (0,05 euro per azione) per complessivi 624.975 euro.Sul, stimano una crescita media annua del valore della produzione pari all'11,4%, da 37,2 milioni attesi a consuntivo 2025 a 46,3 milioni di euro stimati a fine 2028. Il margine operativo lordo dovrebbe beneficiare dell'incremento delle vendite di imbarcazioni a maggior marginalità unitaria, attestandosi a 10,1 milioni di euro a fine 2025 per raggiungere 14,1 milioni di euro nel 2028 per un CAGR (24-28) pari al 23,6%. L'utile netto è stimato attestarsi a 4,9 milioni di euro a consuntivo 2025 per giungere a 7,3 milioni di euro a fine periodo previsionale, per un tasso di crescita media annua del 27,2%.