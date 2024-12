Arera consolida il suo impegno in Europa e nel Mediterraneo attraverso la vicepresidenza di MEDREG

(Teleborsa) - L’, l’ha ufficializzato oggi a Bruxelles l’elezione del nuovo board e con esso la vicepresidenza permanente diper i prossimi due anni."L'avvio della nuova Commissione, la creazione di uno specifico Commissario per il Mediterraneo, la nomina del nuovo presidente di Medreg espressione dei vicini Balcani e la conferma del ruolo di Arera nella governance dell'associazione dimostrano ladi scelte fatte nel passato con il costante supporto della Autorità allo sviluppo di un dialogo sostanziale, paritetico e rispettoso delle prerogative di ciascuno con i Paesi del Mediterraneo - afferma- Oggi Medreg è uno strumento concreto e operativo che può contribuire anche all'azione della Commissione, ma soprattutto permette di incarnare la visione per cui il Mediterraneo non è tutto Europa, ma che l’Europa ha bisogno di tutto il Mediterraneo".