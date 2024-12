Banca Generali, Mossa: "Atteso via libera su Intermonte entro dicembre"

Banca Generali

Intermonte

(Teleborsa) -conta di avere. ""Siamo nel percorso autorizzativo. Speriamo di ricevere il via libera entro dicembre", ha affermato, Ad di Banca Generali, a margine di un evento a Milano."Chiaramente è stata una. - ha aggiunto l'Ad spiegando la ratio dell'operazione - Noi abbiamo un portafoglio di grandi imprenditori che oggi ci affidano il loro patrimonio e che in qualche modo ci chiedono di accompagnarli in questo processo di rafforzamento del capitale. Intermonte è una delle soluzioni che potremmo proporre".Mossa ha definito, spiegando che l'acquisizione, da un lato, "permette di portare la soluzione end-to-end ai clienti", dall'altro favorisce un "consolidamento della nostra industria che è ancora un po' troppo frammentata".Mossa lo prevede. "Ci stiamo lavorando. Prima capiamo fino in fondo le sinergie derivanti dall'integrazione con Intermonte e poi valuteremo la strategia", ha spiegato.