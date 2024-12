Generali, accordo per la cessione delle attività nelle Filippine

Generali

(Teleborsa) -ha raggiunto un accordo per laa The Insular Life Assurance Company.L’operazione è"Lifetime Partner 24: Driving Growth", che prevede di perseguire una crescita sostenibile, migliorare il profilo degli utili del Gruppo econcentrandosi sui mercati assicurativi in cui Generali ha una posizione di leadership.La cessione avrà undi Generali e genererà una, al netto di imposte e quote di minoranza, senza impatto sul risultato netto normalizzato.L’operazione dovrebbe essereed è soggetta all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.