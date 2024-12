Lagarde (BCE): investimenti congiunti UE ben definiti stimolerebbero crescita

(Teleborsa) - "Le sfide che ci troviamo ad affrontare ci impongono anche di. Come hanno osservato Enrico Letta e Mario Draghi nei loro report, l'Europa è attualmente al di sotto del suo potenziale". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE),, in audizione alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo "Un'idea chiave che attraversa i report è che l'Europa è più grande delle sue parti costituenti - ha aggiunto -e contribuirebbero alla stabilità macroeconomica. Ci consentirebbero di sfruttare le economie di scala e affrontare le sfide transfrontaliere, a vantaggio di tutti gli europei, aggiungendo valore oltre a ciò che gli investimenti nazionali potrebbero ottenere da soli. Invierebbero anche un forte segnale di unità agli investitori privati ??all'interno e all'esterno dell'UE".Secondo Lagarde, questi investimenti "devono essere accompagnati da". A livello dell'UE, il completamento dell'unione dei mercati dei capitali e l'approfondimento del mercato unico "sono essenziali"."Ileuropea, abbinato agli sforzi di riforma nazionale, è essenziale per un'economia più dinamica e competitiva, che sostenga gli standard di vita dei cittadini e consenta alle imprese di prosperare", ha sostenuto la numero uno della BCE.