Monrif, OPA si ferma all'87,3%. Delisting tramite fusione con veicolo non quotato

Monrif

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosu, società quotata su Euronext Milan e attiva in qualità di holding nel settore editoriale, stampa, pubblicitario, dell'ospitalità e immobiliare, i risultati definitivi mostrano che alla data di pagamento l'offerente e le persone che agiscono di concerto risulteranno titolari complessivamente di 180.359.480 azioni, pari all'Non risultano raggiunti i presupposti per l'esercizio dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto. L'dalla quotazione su Euronext Milan, anche attraverso la fusione per incorporazione in un veicolo societario che sarà appositamente costituito da Monti Riffeser ai fini della fusione.