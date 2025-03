Zalando raggiunge il 90% del capitale di About You con l'OPA

Zalando

(Teleborsa) -, società tedesca che gestisce una popolare piattaforma online per acquistare vestiti,tramite la sua offerta pubblica di acquisto (). Il periodo di accettazione per l'offerta è scaduto a mezzanotte del 6 marzo 2025. I risultati definitivi saranno pubblicati l'11 marzo 2025. Il closing dovrebbe avvenire nell'estate del 2025.Su questa base, Zalando ha la ferma intenzione di attuare unodei restanti azionisti di minoranza di About You dopo la chiusura dell'offerta e gli accordi stipulati con gli azionisti chiave.