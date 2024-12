Reway Group, perfezionata l'acquisizione del 60% di Vega Engineering

Reway Group

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, ha, società di ingegneria multidisciplinare che ha nel proprio core business la progettazione ingegneristica di infrastrutture stradali e ferroviarie, opere civili e industriali, servizi di supporto a R.U.P. e gestione delle commesse.L'acquisizione del 60% del capitale sociale di Vega Engineering, per un, è avvenuta attraverso l'utilizzo di capitale proprio per 1,8 milioni di euro e, per la quota residua, attraverso un aumento di capitale riservato ai soci di Vega Engineering, per un controvalore pari a massimi 1,8 milioni di euro. Alla data del closing, il 60% della PFN di Vega Engineering è pari a circa 1,5 milioni di euro (cash positive), per cui l'equity value complessivo dell'operazione è pari a circa 5,1 milioni di euroA far data da oggi, Paolo Lucciniassumerà la carica di Presidente e Livio Radini assumerà la carica di Amministratore Delegato di Vega Engineering. Prevista, esercitabile a partire dall'approvazione del bilancio di Vega Engineering al 31 dicembre 2026.