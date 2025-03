UE, ok ad acquisto Prime Data Centers da parte di Ares, Macquarie e Data Realty Group

Ares Management Corporation

(Teleborsa) - Laha, ai sensi del Regolamento sulle concentrazioni dell'UE, l'di Prime Data Centers da parte di, Macquarie Group e Data Realty Group, tutte statunitensi. La transazione riguarda principalmente il settore delle soluzioni infrastrutturali per data center.La Commissione ha concluso che la transazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, dato l'. La transazione notificata è stata esaminata ai sensi della procedura di revisione semplificata delle concentrazioni.