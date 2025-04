Reway Group, Intermonte alza target price e conferma Outperform

Reway Group

(Teleborsa) - Intermonte ha incrementato il(aper azione dai precedenti 8 euro) e confermato la" sul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali.Gli analisti hannoe considerando il forte backlog e l'assunzione di ordini sostenuta. Ora prevedono che i ricavi saranno più alti del +5% nel 2025/26/27 rispetto alle stime precedenti, mentre un aumento dell'incidenza di OpEx, in linea con le tendenze del 2024, determina un aumento dell'EBITDA del +4% nei prossimi tre anni. Dopo aver considerato maggiori oneri finanziari, prevedono che l'utile netto rettificato aumenterà del +2%/+1% nel 2025/26 (la variazione EPS differisce leggermente poiché hanno preso in considerazione le azioni emesse per l'acquisizione di Vega). Per NFP, ipotizzano un impatto NWC più elevato, allineandolo alla tendenza del 2024, con conseguente aumento del debito netto."I risultati del secondo semestre 2024 confermano il forte slancio di Reway - si legge nella ricerca - Con un portafoglio ordini superiore a 1 miliardo di euro (oltre 4 anni di fatturato), la società è. A nostro avviso, le fusioni e acquisizioni continueranno a essere parte integrante della storia, fondamentali per superare i limiti, sfruttando al contempo la propria leadership di mercato e la propria competenza".