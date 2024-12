Alerion, Kepler Cheuvreux taglia target price e conferma Buy

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato il(aper azione dai precedenti 29 euro) e confermato la(a) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili.Gli analisti hanno ricalibrato il modello per tenere conto dele dellagià annunciati per il contributo di 80 milioni di euro nel 2024 e la previsione di 23 milioni di euro nel 2025 (relativa all' accordo con Alperia ).Inoltre, hanno(Alerion, come altre aziende, sta aspettando l'avvio del nuovo sistema di aste, che è più redditizio) e in Romania, a causa dei ritardi nel processo di autorizzazione dei progetti. Infine, è stata aggiornata la previsione sui prezzi dell'energia elettrica, che sono complessivamente più alti per il 2025/2026 a causa dell'aumento delle curve forward, supportate dai prezzi più elevati del gas; confermata l'attesa per un progressivo calo dei prezzi wholesale nei prossimi anni."Alerion devee aggiornare il suo piano aziendale (previsto per l'inizio del 2025) - si legge nella ricerca - Il "liquidity discount" sta penalizzando eccessivamente il valore dell'asset base esistente".