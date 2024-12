Auto, Salvini: norme Ue su emissioni sono un suicidio per l'industria

(Teleborsa) - Il ministro dei Trasporti,, ha dichiarato che chi non vuole cambiare la normativa Ue che prevede l'obbligo di immettere sul mercato solo auto a zero emissioni nette di CO2 dal 2035 fa "un enorme regalo alla Cina" e porta l'Europa a "un suicidio economico, ambientale, sociale e industriale".Durante il suo incontro con la stampa a Bruxelles, a margine della riunione del, Salvini ha accusato la nuova vicepresidente della Commissione europea, responsabile per la transizione verde,, "una marziana che è sbarcata ieri sul pianeta terra e non si accorge che le fabbriche stanno chiudendo e che le auto elettriche arrivano dalla Cina, che brucia carbone e inquina di più, per conquistare le nostre fette di mercato", mentre alcuni paesi come la Francia "fanno finta di niente e vanno verso il burrone".Secondo il ministro la presidente riconfermata della Commissione,, portando avanti questa normativa nei suoi primi cinque anni di mandato, "ha commesso un errore clamoroso, oggettivo, devastante, evidente".Durante la riunione del Consiglio, ha riferito Salvini, "sono intervenuto insieme ad altri ministri europei a difesa dilegati all'industria dell'auto e dei motori; ed è incredibile come ci siano ancora Paesi come lache fanno finta di niente, vanno verso il burrone, e dicono che non si cambia nulla, avanti col tutto elettrico dal 2035. Che è solo un enorme regalo allae un suicidio economico, ambientale, sociale e industriale" per l'Europa."Conto - ha continuato Salvini - sul fatto che la perseveranza mia, della Lega e del governo italiano porti a una maggioranza a favore della richiesta di rivedere modi e tempi" delle riduzioni delledidalle auto, e che si possano "evitare le" per i fabbricanti che non rispettano le riduzioni previste entro il 2025.Intanto, il leader della Lega ha trovato "ragionevole" il Commissario greco ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas. "Nei primi 100 giorni si è impegnato a portare un pacchetto a sostegno del settore auto, e l'Italia sarà al suo fianco", ha sottolineato Salvini.