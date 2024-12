Datalogic, sindacati proclamano stato di agitazione: 16 ore di sciopero

Datalogic

(Teleborsa) - Ihanno proclamato lodopo le risposte negative della direzione aziendale sui punti principali delle richieste avanzate per il rinnovo del contratto collettivo integrativo aziendale non rinnovato dal 2018. Lo si legge in una nota congiunta di Rsu e Fiom Cgil di Bologna, Rsu, Fiom Cgil e Uilm Uil di Modena, da Rsu e Fiom Cgil di Teramo e Rsu di Cologno.Le richieste economico-organizzative che i lavoratori hanno presentato sono:. "L'azienda su tutti i 3 macro-temi ha risposto che non intende aprire nessun confronto e prendersi nessun impegno", viene sottolineato.Inoltre, "di fronte alla richiesta di un adeguamento salariale l'azienda ha offerto, totalmente inadeguate a recuperare la perdita di potere d'acquisto", viene aggiunto.Con lo stato di agitazione è stato proclamato il blocco degli straordinari e delle flessibilità, oltre a undal lavoro da attuarsi in misura crescente nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025.I sindacati si dicono "caratterizzata da un costante calo di fatturato e commesse, con la conseguenza di un utilizzo perdurante di ammortizzatori sociali, e per le possibili ricadute sui livelli occupazionali". È stato richiesto un incontro con la proprietà della società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale.