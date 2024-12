Il Bitcoin sfonda quota 100 mila dollari. Nuovo assist da Trump

(Teleborsa) - Il, la più nota delle criptovalute, ha, continuano il rally post-elezioni statunitensi, alimentato da un'ondata di investitori che scommettono che il presidente eletto Donald Trump adotterà politiche a favore degli asset digitali.Ilè quasi raddoppiato nel corso dell'anno finora, raggiungendo un record di poco inferiore ai, secondo il fornitore di dati CoinGecko.Trump ha abbracciato gli asset digitali durante la sua campagna elettorale, promettendo di rendere gli Stati Uniti la "" e di accumulare una riserva nazionale di Bitcoin.L'ultimo assist di Trump è arrivato ieri, quando ha indicato come prossimo, l'ente federale statunitense preposto alla vigilanza della Borsa. Atkins, ex commissario della SEC, è coinvolto nel campo delle criptovalute come co-presidente della Token Alliance, che lavora per "sviluppare le migliori pratiche per le emissioni di risorse digitali e le piattaforme di trading".Al di là della spinta di Trump, il Bitcoin stava già diventando più mainstream con la quotazione disulla criptovaluta lo scorso gennaio, i quali sono diventati un importante canale d'acquisto. Isul Bitcoin era stati lanciati nel 2017.