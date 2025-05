Digital Asset, quarta settimana positiva con afflussi per 882 milioni dollari

(Teleborsa) - Glihanno registrato, raggiungendo un valore dia livello globale. Gliammontano ora adi dollari, avvicinandosi al picco di 7,3 miliardi raggiunto all’inizio di febbraio.E' quanto emerge dal consueto, la principale società di investimento europea specializzata in asset digitali e cripto-currency, a cura di, Head of Research. Secondo l'esperto, la forte crescita delle valutazioni e degli afflussi è stata guidata da una combinazione di: l’aumento globale dell’, i rischi die l’approvazione delda parte di diversi stati USA., gli afflussi sono stati guidati da(840 milioni di dollari),(44,5 milioni) e(10,2 milioni). Al contrario, Canada e Hong Kong hanno registrato lievi deflussi, rispettivamente di 8 milioni e 4,3 milioni di dollari.Ilè stato, come di consueto, il principale beneficiario,a livello globale la scorsa settimana e raggiungendo un: gliquotati negli Stati Uniti hannodi afflussi netti cumulativi dal lancio a gennaio 2024, superando il precedente massimo di 61,6 miliardi registrato all’inizio di febbraio., nonostante la sua forte crescita, ha registrato la scorsa settimana afflussi contenuti, pari a 1,5 milioni di dollari. Da segnalare la performance di, che ha registrato 11,7 milioni di dollari in afflussi, superando, che ha visto deflussi per 3,4 milioni. Da inizio anno, Sui ha ora attratto 84 milioni di dollari, superando i 76 milioni di Solana.