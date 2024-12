Pirelli sale in Borsa nonostante downgrade di Bernstein

Pirelli

Pirelli

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, nonostante gli analisti di Bernstein abbiano tagliato laa "" da "Perform" e abbassato ilper azione dai precedenti 6,20 euro.Migliora l'andamento di, che, con un, dopo un avvio di seduta negativo a quota 5,142 euro (precedente a 5,246 euro)Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 5,325 e successiva a 5,475. Supporto a 5,175.