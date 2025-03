Pirelli, CdA rimandato a domani "per temi di carattere organizzativo"

Pirelli

(Teleborsa) -, produttore italiano di pneumatici che fa parte del FTSE MIB, ha comunicato che, giovedì 27 marzo 2025, "". Il CdA deve approvare il bilancio 2024, con i risultati preliminari già pubblicati il 26 febbraio.Secondo quanto scritto ieri da Reuters, glidel gruppo e l'investitore cinese potrebbe rappresentare un ostacolo per i piani del produttore di pneumatici di aumentare gli affari negli Stati Uniti. Sarebbero in corso trattative tra Pirelli e Sinochem su come ridurre ulteriormente l'influenza del gruppo cinese, dopo che il governo è intervenuto nel 2023 per limitare il potere del gruppo cinese e proteggere l'autonomia del management.