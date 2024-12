Viaggi natalizi in crescita: italiani pronti a spendere 4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Quest’anno sarannospendendo in media 335 euro a testa, per un totale complessivo vicino ai, secondo un’indagine commissionata daViaggiare a Natale sta diventando sempre più comune. Tra chi partirà, il 32% dichiara di avere un budget maggiore rispetto all’anno scorso, mentre il 23% dispone di risorse ridotte, soprattutto a causa di difficoltà economiche. La maggior parte dei viaggiatori utilizzerà i propri risparmi, maquota che sale al 4% tra i 25-34enni. Le richieste di finanziamento per viaggi, tra ottobre e novembre, hanno avuto un valore medio di circa 6.000 euro (+5% rispetto al 2023), da restituire in 51 rate.Il 27% degli italiani partirà per le festività, con unaI viaggiatori del Nord Est (36%) sono più propensi a partire rispetto a quelli del Sud e delle Isole (meno del 20%). La maggioranza (87%) sceglierà mete italiane, mentre il 13% opterà per l’estero, cifra che sale al 27% tra gli under 25.Ilpercorrendo in media 575 km e spendendo circa 70 euro per il pieno, grazie ai prezzi dei carburanti relativamente bassi (1,76 euro/l in ottobre). Per chi viaggerài prezzi dei voli sono in forte aumento, con rincari medi del 15-20% rispetto al 2022 e punte del 100% su alcune tratte nazionali. Un esempio: un volo Milano-Catania registra un incremento del 50-60%. Anche iin alcune tratte. Ad esempio, il viaggio Milano-Reggio Calabria il 20 dicembre può costare fino a 345 euro, durando oltre 9 ore. Per chi sceglie i traghetti, gli aumenti sono più contenuti (10-20%).Circa(28% in hotel, 20% in case vacanza, 17% in B&B), con un aumento dell’8,1% per i prezzi medi delle camere. Gli appassionati di sci devono fare i conti con aumenti fino al 30% per gli skipass rispetto a tre anni fa. A Bormio e Livigno, i rincari superano il 27%.Più di 4 milioni di viaggiatori hanno già sottoscritto o intendono acquistare un’assicurazione. I costi medi partono da 28 euro per una settimana in Italia, 39 euro per l’Europa e 71 euro per gli Stati Uniti.Il Natale 2024 si prospetta all’insegna del viaggio, nonostante i rincari, confermando una