Vodafone e Three, fusione sarà completata nella prima metà del 2025 dopo ok Antitrust

Vodafone

(Teleborsa) -e Threel' annuncio della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito in merito alladei loro business nel paese, dopo 18 mesi di analisi. Margherita Della Valle, CEO del Gruppo Vodafone, ha descritto la combinazione come "ottima per i clienti, ottima per la concorrenza e ottima per il Paese".Vodafone e Three si sonoper creare una delle reti 5G più avanzate d'Europa. La nuova rete raggiungerà il 99% della popolazione e avvantaggerà oltre 50 milioni di clienti.Si prevede che la fusione. Vodafone deterrà il 51% del capitale e, dopo tre anni dal completamento e subordinatamente a determinate condizioni, Vodafone potrà acquisire la quota del 49% di Hutchison tramite un'opzione Put and Call."La decisione odierna crea una nuova forza nel mercato delle telecomunicazioni del Regno Unito e sblocca gli investimenti necessari per costruire l'infrastruttura di rete che il Paese merita - ha detto Della Valle - I consumatori e le aziende godranno di una copertura più ampia, velocità più elevate e connessioni di migliore qualità in tutto il Regno Unito, mentre costruiamo la rete più grande e migliore nel nostro mercato interno. L'approvazione odiernae l'aumento degli investimenti porterà il Regno Unito in prima linea nelle telecomunicazioni europee"."Quando Three e Vodafone saranno unite,di investimenti di rete, la pietra angolare dell'approvazione odierna da parte della CMA, trasformando l'infrastruttura digitale del Regno Unito e garantendo ai clienti in tutto il paese di beneficiare di una qualità di rete senza pari", ha detto Canning Fok, Vicepresidente di CK Hutchison e Presidente di CK Hutchison Group Telecom Holdings.