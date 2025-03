Kroger cita in giudizio Albertsons dopo fallimento della maxi fusione

Kroger

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha depositato la sua risposta e le sue controdeduzioni alla denuncia presentata dapresso la Delaware Court of Chancery, in relazione al precedentetra le due società, che è stato"Mentre Kroger stava lavorando diligentemente per ottenere l'approvazione normativa e chiudere la fusione, Albertsons stava conducendo una, l'acquirente della cessione, per perseguire la propria strategia normativa, che alla fine ha minato gli sforzi di Kroger", si legge in una nota."La cattiva condotta di Albertsons è venuta alla luce in modo scioccantesotto esame incrociato di Susan Morris, CEO designato di recente promozione di Albertsons - viene aggiunto - Come conseguenza della sua cattiva condotta, Albertsonsdi 600 milioni di dollari ai sensi dei termini dell'accordo di fusione delle parti, né ha diritto agli altri danni che cerca".