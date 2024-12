Agatos, atto di precetto a Skyland Energy per mancato pagamento AuCap

Agatos

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di biometano, fotovoltaici e per l'efficientamento energetico, ha comunicato che in forza del titolo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Milano haintimando la stessa società Skyland a pagare entro 10 giorni la somma complessiva diQuesto importo comprende 2.500.000 euro in conto capitale, 43.082 euro in contoe circa 13.000 euro come, costi e tasse.La notifica di precetto contiene anche l'avvertimento che, in mancanza di pagamento entro il suddetto termine, si procederà ad. Il giudice competente per l'esecuzione è il Tribunale di Milano.