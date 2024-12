Eventi e scadenze del 6 dicembre 2024

Venerdì 06/12/2024

Bilancio finanza pubblica della Francia- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- I ministri delle Telecomunicazioni approveranno conclusioni sull'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza (ENISA) e sul libro bianco della Commissione dal titolo "Come affrontare adeguatamente le esigenze dell'Europa in termini di infrastruttura digitale?" e terranno un dibattito orientativo sugli obiettivi e i traguardi per il decennio digitale 2030 alla luce dei recenti cambiamenti tecnologici09:00 -- Roma - Conferenza accademica organizzata da Banca d'Italia e IVASS, che riunisce studiosi accademici ed esperti di istituzioni nazionali e internazionali con l'obiettivo di approfondire le implicazioni per la stabilità finanziaria dei cambiamenti nell'attività di banche e assicurazioni e nelle relazioni operative tra di esse12:00 -- Quirinale - Il Presidente Mattarella incontra il Primo Ministro della Repubblica Francese, Michel Barnier- Comunicazione BOT