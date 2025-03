FUM, CdA approva bilancio 2024. Alberto Franchi: "anno di crescita significativa, guardiamo al futuro con ottimismo"

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda leader a livello internazionale nel settore della lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara, ha approvato il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, i cui risultati preconsuntivi sono stati diffusi lo scorso febbraio.Totale Ricavi e altri proventi al 31 dicembre 2024: 81,7 milioni di Euro rispetto a 74,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 (+9,4%), crescita concentrata principalmente nelle vendite in Nord America e in Australia. EBITDA al 31 dicembre 2024: 25,3 milioni di Euro rispetto a 23,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2023 (+5,8%). EBITDA Margin pari al 30,9% del Totale Ricavi e altri proventi (31,9% al 31 dicembre 2023). Utile d’esercizio al 31 dicembre 2024 pari a 11,3 milioni di Euro.Indebitamento Finanziario Netto per 33,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2024 (29,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2023).Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione del risultato economico evidenziato dal progetto di bilancio di esercizio 2024 (pari a 10,6 milioni di Euro), ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a circa il 31% dell’Utile Netto ovvero pari a Euro 0,10 per azione.della Società, ha commentato: “Il 2024 è stato unper Franchi Umberto Marmi, record storico in termini difatturato, un traguardo frutto di strategie mirate e della capacità del nostro team di cogliere valide opportunità nei mercati internazionali. Siamo particolarmente soddisfatti delle performance eccezionali registrate in Nord America ed in Australia, mercati che rappresentano oggi una parte sempre più rilevante del nostro portafoglio, dimostrando la validità del nostro approccio di espansione globale che passa anche attraverso una strategia di crescita per linee esterne. In EMEA e in Asia abbiamo mantenuto posizioni di leadership; è importante sottolineare che queste ultime sono aree in cui stiamo lavorando per rafforzare la nostra presenza, adattandoci alle dinamiche di mercato e alle esigenze dei clienti.: per esempio, abbiamo appena partecipato alle fiere Big 5 Construct Saudi a Riyad in Arabia Saudita e alla China Xiamen International Stone Fair 2025, considerando che sia il bacino saudita che quello asiatico sono focaliper la nostra crescita, e questi eventi rappresentano un momento importante per mostrare l’eccellenza del marmo italiano e sviluppare nuove opportunità di business. In un contesto globale che rimane ad oggi complesso – prosegue Alberto Franchi - noi, consapevoli che la nostra abilità nel cogliere nuove sfide, la qualità dei nostri prodotti e l’attenzione alla sostenibilità, che nel corso degli anni abbiamo reso un vero e proprio modello imprenditoriale, ci permetteranno di rafforzare e consolidare ulteriormente la nostra posizione a livello globale".