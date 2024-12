Fisco, Leo (MEF): "Celerità e semplificazione al centro della riforma"

(Teleborsa) - Il viceministro al MEF,conferma "sul versante delle imposte. Abbiamo già approvato, l'ultimo riguarda l'Irpef e l'Ires e presta particolare attenzione al mondo delle professioni all'interno della normativa sul reddito da lavoro autonomo"."Abbiamo datoper le quali è possibile fruire di un, al pari di quello che oggi è previsto per le società", sottolinea Leo nell’intervento alla platea del convegno "Obiettivo Futuro 2024", promosso a Pisa dall’, presieduta da"Nella cosiddetta delega fiscale sono contenute tutta una serie di altre misure e il nostro obiettivo è quello di. Già ne abbiamo giàche sono in Gazzetta Ufficiale. Nel corso del 2025 daremo corso agli ulteriori testi unici per poi approdare al Codice tributario. Questa è un'opera molto importante - conclude il viceministro - perché i capisaldi della nostra riforma sono la certezza del diritto e la semplificazione".