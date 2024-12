Spazio, il satellite Sentinel - 1C in orbita. Meloni: "Italia ha ruolo di primo piano in UE"

(Teleborsa) - Loresta un elemento importante della, che lottano per l'autonomia in un contesto sempre più competitivo, dominato non più solo da governi, ma anche dai capitali privati. E' con questi presupposti che viene salutataper il lancio del satellite"Con il lancio del vettore Vega-C che ha portato in orbita il satellite Sentinel- 1C, l'Italia ribadisce il suo ruolo di", ha commentato la, aggiungendo "grazie a questo successo, frutto del lavoro di eccellenze come Avio e Thales Alenia Space, la nostra Nazione si conferma come una delle poche al mondo ad avere un, strategico per la nostra competitività e sicurezza"."Un risultato - ha sottolineato - che celebra ile il valore della. Il Governo sostiene con determinazione lo sviluppo del settore spaziale, dominio fondamentale per la proiezione geopolitica dell'Italia e il suo futuro tecnologico e industriale".dallo spazioporto di, nella Guyana Francese, era stato salutato nella notte con molto entusiasmo, l'azienda di Colleferro attiva nel settore aerospaziale, partner di ESA e Arianespace. Laha segnato una netta inversione di rotta, a due anni di distanza dal fallimento del primo volo commerciale a dicembre 2022."Siamo ancora una voltaal programma europeoe, più in generale, all’accesso indipendente allo spazio per l'Europa con i nostri lanciatori. Con Vega C siamo, con un aumento programmato della cadenza di lancio per i prossimi anni", ha commentato l'Amministratore delegato di AvioIl satellite per l'osservazione della Terra, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), in qualità di primo contraente. Sentinel-1C fa parte di, la componente di osservazione della terra (EO) del programma spaziale dell'Unione europea. Questo programma è, con un contributo parziale dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA)."Sono lieto del successo del lancio del satellite Sentinel-1C cheper un'ampia gamma di applicazioni scientifiche che concorreranno a preservare il nostro pianeta", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia. aggiungendo "i team di Thales Alenia Space, che contribuiscono a 11 delle 12 missioni del programma Copernicus, possono ritenersi, che segna una nuova fase della nostra collaborazione con la Commissione Europea e l'ESA”.Sentinel-1C lavorerà, già in orbita, fornendo, giorno e notte e in tutte le condizioni meteorologiche, per un'ampia gamma divolte a proteggere il nostro pianeta. I dati acquisiti, saranno utilizzati per monitorare gli smottamenti, le zone sismiche, l'attività vulcanica e le variazioni della copertura dei ghiacci polari e forniranno inoltre, preziose informazioni per il monitoraggio della deforestazione, l'uso delle risorse idriche e il sostegno ai soccorritori e alle squadre di ricerca e soccorso in caso di catastrofi naturali. Sentinel-1C è inoltre il primo satellite della missione Sentinel-1 ad essereche gli consente di svolgere un ruolo fondamentale nella sicurezza marittima migliorando la gestione del traffico, evitando collisioni e monitorando le navi in aree critiche.Con una massa al lancio pari a circa 2,2 tonnellate, Sentinel-1C opereràe con un’aspettativa di vita di 7,25 anni.in orbita dal gemellonella camera pulita dello stabilimento di Thales Alenia Space a Cannes.I dati del satellite Sentinel-1C saranno raccolti da diversi centri europei, tra cui la stazione di terra del centro spaziale e-GEOS, una joint venture tra(80%) e l20%), con sede a Matera.