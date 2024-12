UniCredit, perquisizioni in controllata tedesca per indagine su frode IVA. Banca: caso vecchio e segnalato

UniCredit

(Teleborsa) - Ladi Berlino ha condottonell'ambito di un'indagine su una. Sotto inchiesta è l'amministratore delegato di una società, sospettato di aver fondato la società con l'unico scopo di creare un'identità aziendale fittizia per elaborare transazioni tramite i conti bancari della sua azienda.EPPO non ha nominato la banca, ma Bloomberg ha scritto che le perquisizioni hanno riguardato, controllata tedesca di. "L'indagine è legata a un caso storico che coinvolge un singolo cliente e più di una banca europea", ha detto un portavoce di UniCredit, aggiungendo che il rapporto con il cliente è terminato. "Questo problema è stato precedentemente segnalato dalla banca alle autorità e la banca sta lavorando con loro, fornendo tutte le informazioni necessarie per supportare questa indagine in piena trasparenza", ha spiegato.Secondo l'indagine dell'EPPO, il sospettato ha ricevuto bonifici bancari per un totale di oltre 200 milioni di eurosui suoi conti in Germania tra il 2016 e il 2022. Si ritiene che il denaro provenga principalmente da unaIVA, un complesso schema criminale che sfrutta le norme dell'UE sulle transazioni transfrontaliere tra i suoi Stati membri, in quanto esenti dall'imposta sul valore aggiunto.Sulla base delle prove, non appena i trasferimenti arrivavano sui suoi conti aziendali, il sospettatoquasi ogni giorno. Tra il 2017 e il 2022, uno dei suoi conti bancari ha ricevuto pagamenti per un importo di 188 milioni di euro, quasi tutti prelevati in contanti fino ad oggi. Solo nel 2021 e nel 2022, ha"Si ritiene che quando una banca a cui si rivolgeva ha segnalato un sospetto di riciclaggio di denaro, il sospettato sia passato alla banca che viene perquisita oggi - si legge nella nota dell'EPPO - Secondo le prove, il denaro è stato erogato da dipendenti della banca e i pagamenti erano stati autorizzati ai sensi degli obblighi di monitoraggio interno pertinenti, anche se l'elevato numero di transazioni avrebbe dovuto far sorgere sospetti. A questo proposito, si sta attualmente".