Anima, raccolta risparmio gestito (ex ramo I) di 3 milioni a novembre

Anima

(Teleborsa) - Ladel Gruppo, gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, nel mese di novembre 2024 (escluse le deleghe assicurative di ramo I) è stata positiva per 3 milioni di euro (+660 milioni da inizio anno). Considerando anche la voce esclusa, è negativa per 693 milioni di euro (-4.802 milioni da inizio anno).A fine novembre 2024, ildal gruppo ANIMA ammonta a 205,2 miliardi di euro (206,2 miliardi includendo i patrimoni amministrati di Kairos)"Proseguono i trend di raccolta e di mercato che hanno portato il Gruppo a nuovi record di patrimoni in gestione, con una redditività più alta che in passato - ha commentato l'- Anima SGR registra forti raccolte retail e deflussi tecnici di scarso impatto economico, mentre il segmento composto da Anima Alternative, Castello e Kairos ha superato da inizio anno il miliardo di euro di raccolta netta".