EdgeLab verso quotazione su Euronext Growth Milan

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 23 dicembre 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Integrae SIM è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una PMI Innovativa costituita nel 2010, con sede legale a Portoferraio e sede operativa a La Spezia, ed è specializzata nella progettazione e produzione di. La società è attiva nel settore degli Autonomous Underwater Vehicles (AUV), offrendo soluzioni innovative nel campo della difesa, della ricerca scientifica, dell'archeologia subacquea e dell'esplorazione offshore.Nel 2023 la società ha raggiunto 1,89 milioni di euro di(+71% yoy), unpari a 0,53 milioni di euro, con unpari al 27,8% e unnegativo (liquidità) pari a 18 mila euro. I ricavi delle vendite, pari a 1,42 milioni di euro, sono stati realizzati per il 19,5% in Area UE e per l'80,5% in Area Extra UE. Nel primo semestre del 2024 la società ha raggiunto 0,11 milioni di euro di valore della produzione, un EBITDA negativo per 0,49 milioni di euro e un Indebitamento Finanziario Netto negativo (liquidità) pari a 124 mila euro. I ricavi delle vendite, pari a 9 mila euro, sono stati interamente realizzati in Area Extra UE.Ilè composto da: Michele Cocco (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato); Emmanuele Mastagni (Consigliere); Marcello Antonio Scisciolo (Consigliere); Neelesh Vijay Tungar (Consigliere); Bertolo Nardini (Consigliere Indipendente).Prima dell'ammissione l'è detenuto al 100% da Planasia Holding S.r.l., società interamente detenuta da Michele Cocco.Saranno presenti(5 voti per ciascuna azione), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Planasia Holding S.r.l., convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di 1 azione ordinaria ogni 1 azione a voto plurimo.