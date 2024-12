META, chiusa inchiesta: "presunta evasione di 887 milioni di euro"

(Teleborsa) -ha chiuso lenei confronti dei rappresentanti legali di Meta Platforms Ireland Limited, titolare dei social network Facebook e Instagram, per una presunta evasione fiscale di oltreLo ha reso noto con un comunicato stampa il procuratoreLa somma è emersa in seguito agli accertamenti del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf in base allai hanno permesso "di evidenziare gli analitici elementi di fatto e di diritto idonei a supportare la configurazione, in capo ai Rappresentati Legali" di Meta, "soggetto erogatore del servizio e titolare del trattamento dei dati conferiti dall'utente, del reato di 'Omessa Dichiarazione' ai fini Iva di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000 per i periodi d'imposta dal 2015 al 2021".Avrebbero "omesso di dichiarare un imponibile pari ad euro"Abbiamocon le autorità rispetto ai nostri obblighi derivanti dalla legislazione europea e nazionale e continueremo a farlo - ha detto un portavoce di Meta - Prendiamo sul serio i nostri obblighi fiscali e paghiamo tutte le imposte richieste in ciascuno dei Paesi in cui operiamo. Siamo fortemente in disaccordo con l'idea che l’accesso da parte degli utenti alle piattaforme online debba essere soggetto al pagamento dell'IVA".