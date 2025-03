Grifal, valore produzione raggiunge 44,3 milioni di euro (+5,3%)

Grifal

(Teleborsa) -, azienda tecnologica quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2024 con unin crescita del 5,3% che ha raggiunto, constabili a 37,71 milioni (-0,2%).L’di Gruppo ha raggiunto, ossia il 2,6% in più rispetto al risultato del 2023, con undel 15,2% in crescita rispetto al 14,8% ottenuto nell’esercizio 2023. L’si attesta ad Euro 1,6 milioni, in contrazione rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2023 (2,17 milioni) dopo aver spesato ammortamenti e accantonamenti per Euro 4,13 milioni (3,41 milioni al 31 Dicembre 2023).Ilsi attesta a 150.260 euro, rispetto a 887.217 euro al 31 Dicembre 2023, dopo oneri finanziari per 1,3 milioni di euro (942.392 euro nell’esercizio 2023) ed imposte per 167.231 euro.Laal 31 Dicembre 2024 (indebitamento netto) è pari a 21,05 milioni, in miglioramento di 0,4 milioni di Euro rispetto al 30 Giugno 2024 dopo aver effettuato investimenti nel secondo semestre per circa 4,2 milioni riconducibili prevalentemente a Impianti, macchinari, nuove sedi produttive e Ricerca e sviluppo. Il miglioramento della Posizione FinanziariaNetta, unito al contestuale aumento della marginalità ha consentito l’ulteriore riduzione del, sceso a 3,7x rispetto ai dati del primo semestre 2024 (3,8x al 30 giugno 2024).Significativa, inoltre, lacaratterizzato dalla prevalenza della componente a Medio-Lungo Termine rispetto a quella a Breve Termine (71% vs 29%), con una quota pari al 9% scadente oltre il quinto esercizio successivo. Il Patrimonio Netto Consolidato è pari a Euro 18,19 milioni da euro (18,27 milioni al 31 Dicembre 2023), in seguito alla riduzione della riserva relativa all’andamento delle coperture sui tassi di interesse stipulate negli esercizi precedenti."Con gli investimenti fatti in Italia, Romania e Portogallo abbiamo terminato la fase di potenziamento delle strutture operative ed il Gruppo si è potuto concentrare sullo sviluppo commerciale del mercato. Abbiamo potenziato la forza commerciale ed avviato collaborazioni in Romania, Polonia, Repubblica Ceca e Francia, aree in cui intendiamo rafforzare la nostra presenza proseguendo negli interessanti progetti avviati. In considerazione dell’attuale sfidante quadro geopolitico, siamo fiduciosi che la nostra naturale inclinazione all’innovazione, sia con nuovi prodotti, quali il recentissimo tissuePack in ovatta di cellulosa, sia con iniziative quali il progetto PackInPro avviato in collaborazione con l’Università di Pavia, ci consentirà di raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo prefissati", ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato di Grifal,