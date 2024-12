Mittel, OPA di Lake Bidco su restante 17,28% capitale a 1,75 euro

Mittel

(Teleborsa) -rende noto di aver deciso di promuovere un' OPA sulla totalità delle azioni in circolazione di, circa il 17,288% del capitale, al prezzo di 1,75 euro per ogni azione.Il corrispettivo, si legge in una nota, incorpora unrispetto al prezzo ufficiale del 6 dicembre 2024 e un premio dell'11,1%, 8,5%, 10,3% e 3,5% rispetto alla media ponderata, nei precedenti uno, tre, sei e dodici mesi precedenti.L'offerta, spiega ancora la nota, è finalizzata al"senza che residuino azionisti di minoranza".