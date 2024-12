Palantir espande contratto con Comando per le operazioni speciali degli USA

Palantir Technologies

(Teleborsa) -, società di software statunitense che lavora anche per l'esercito USA e la CIA, ha annunciato un'a supporto delle capacità aziendali. La consegna di un anno è valutatae stabilisce Palantir come principale integratore software per il Mission Command System (MCS) dello USSOCOM, espandendo al contempo le soluzioni tecnologiche a supporto delle Forze per le operazioni speciali (SOF) degli Stati Uniti a livello globale."L'USSOCOM continua a essere in prima linea nell'adozione di tecnologie emergenti e non vediamo l'ora di questa nuova fase della nostra partnership di lunga data - ha affermato- Il Mission Manager di Palantir è posizionato per innovare il settore della Difesa fornendo software per abilitare e rendere operative le capacità commerciali per le missioni del governo degli Stati Uniti. L'USSOCOM comprende che il software commerciale può essere l'elemento di differenziazione nello spazio di battaglia e siamo fermi nel nostro impegno a supportare le forze dell'USSOCOM in tutto il mondo".