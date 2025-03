Digital Value, ministero della Difesa risolve accordo quadro. Società in disaccordo

Digital Value

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle soluzioni e dei servizi ICT, è stata informata daldella decisione di quest'ultimo di. Il bando di gara prevedeva l'aggiudicazione di un accordo quadro a favore del RTI costituito tra Italware e Dimira. Una volta aggiudicato, l'accordo quadro consente ai diversi reparti del Ministero di acquistare prodotti e servizi stipulando a loro volta i cosiddetti "atti di adesione" all'accordo quadro con le imprese aggiudicatarie.L'accordo quadrocondotta dalla Procura di Roma nei confronti dell'ex AD Massimo Rossi. Non è stato considerato ai fini del budget della società relativo all'esercizio in corso l'importo complessivo oggetto della aggiudicazione, se non nei limiti degli atti di adesione già pervenuti (ammontanti a circa 20 milioni di euro).Secondo quanto indicato nella comunicazione ricevuta, è previsto il pagamento delle prestazioni regolarmente erogate, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, della maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'appalto e fatto salvo l'eventuale accertamento del maggior danno. Inoltre, èindette dalla Direzione Informatica Telematica e delle Tecnologie Avanzate per cinque anni, fatta salva la partecipazione alle procedure aperte.La società, sottolineando di aver prontamente intrapreso un ampio percorso di self-cleaning, ritiene che la comunicazione ricevuta "e, pertanto, provvederà prontamente ad intraprendere ogni iniziativa necessaria ai fini della contestazione della medesima, sia in via di autotutela ai sensi della L. 241/90, sia in sede giudiziaria aventi le competenti Autorità. In tal senso, ha prontamente datoa tutela dei propri diritti".