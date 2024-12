Trasporti, Salvini invita Usb alla "responsabilità". Il sindacato non cede: "Sciopero confermato"

(Teleborsa) - È un appello alla "responsabilità" quello lanciato dalallain vista dello(settore ferroviario dal 12). "Le motivazioni dello sciopero" – fa sapere il ministero in una nota – sono state al centro dell'incontro di oggi al Mit, svoltosi "in un clima di rispetto istituzionale". "Il vicepremier e ministro – sottolinea il Mit – è determinato a ridurre i disagi per i cittadini"."Un incontro che si è dimostrato una liturgia: Usb conferma lo sciopero nella sua forma originaria. Non cediamo alle richieste del Ministro che ha rilanciato a mezzo stampa, non appena finito l'incontro, l'intenzione di ridurre lo sciopero a 4 ore" si legge in un comunicato del sindacato di base dopo l'incontro con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.nei giorni scorsi, aveva minacciato di precettare lo sciopero generale del prossimo 13 dicembre nel settore trasporti. "Abbiamo ribadito al Ministro – sottolinea l'Usb nel comunicato – come la commissione di garanzia non abbia trovato niente da eccepire sullo sciopero generale del 13 dicembre, che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private oltre quella dei Trasporti. Sconsigliamo, quindi, il Ministro a procedere con un'ordinanza: già lo scorso anno, in una situazione analoga, il nostro sindacato aveva disobbedito alla precettazione e aveva fatto ricorso al Tar, vincendolo".