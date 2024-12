Albertsons cita in giudizio Kroger per violazione dell'accordo di fusione

Albertsons Companies

Kroger

(Teleborsa) -, rivenditore di prodotti alimentari e farmaceutici negli Stati Uniti, hacontro, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, pere violazione del patto di buona fede e trattamento corretto derivanti dal mancato esercizio da parte di Kroger dei "migliori sforzi" e dall'intraprendere "tutte le azioni" per ottenere l'approvazione normativa dellatra le società.Secondo Albertsons, Kroger ha, tra cui il rifiuto ripetuto di cedere le attività necessarie per l'approvazione antitrust, ignorando il feedback degli enti regolatori, respingendo acquirenti di cessione più forti e non riuscendo a collaborare con Albertsons".Le rivendicazioni di Albertsons contro Kroger sono confermate dalle recenti sentenze della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto dell'Oregon e della Corte superiore della contea di King per lo stato di Washington, che hannoAlbertsons chiede ora "da Kroger per risarcire Albertsons e i suoi azionisti".Oltre alladi dollari, Albertsons "ha diritto a un risarcimento che rifletta i numerosi anni e centinaia di milioni di dollari spesi per ottenere l'approvazione per la fusione, insieme al lungo periodo di limbo non necessario che Albertsons ha sopportato a causa delle azioni di Kroger. Albertsons cerca inoltre di recuperare determinate spese e costi", si legge in una nota."Date le recenti decisioni dei tribunali federali e statali di bloccare la nostra proposta di fusione con Kroger, abbiamo preso la difficile decisione di risolvere l'accordo di fusione - ha detto il- Siamo profondamente delusi dalle decisioni dei tribunali".La società ha annunciato che ilin contanti del 25% da 0,12 dollari ad azione a 0,15 dollari ad azione, che prevediamo entrerà in vigore a partire dalla prossima dichiarazione trimestrale di dividendi. Il board ha inoltre autorizzato un programma difino a 2 miliardi di dollari, inclusa l'autorizzazione esistente.