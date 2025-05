Fusione nucleare, spin-off ENEA vince premio europeo per il trasferimento tecnologico

(Teleborsa) - Lo spin-off, società alla quale partecipano anche aziende leader nel settore della superconduttività come Tratos Cavi e Criotec Impianti, ha vinto il premio, promosso da Commissione Europea, EUROfusion e Fusion for Energy (F4E). Il, assegnato a ICAS per il know-how sviluppato nel campo dei conduttori per la fusione nucleare, intende premiare le realtà che sono state in grado di condurre esperienze, competenze e professionalità dalla fusione a nuovi mercati creando valore economico e sociale.ICAS è stata fondata nel 2010 con l’obiettivo di realizzareper il r, il grande progetto in costruzione a Cadarache in Francia che vede lavorare insieme Europa, Giappone, Stati Uniti, Russia, Cina, India e Corea del Sud. Da allora si è aggiudicata diversi contratti per prodotti e servizi ad alta tecnologia in tutto il mondo. Tra questi, sempre attraverso, anche per il, macchina inaugurata nel 2023 a Naka in Giappone e progettata nell’ambito dell’accordo euro-nipponico Broader Approach, che nel 2024 ha battuto il record mondiale di volume del plasma con 160 metri cubi, certificato da Guinness World Records.Con oltre 100 km di cavi superconduttori prodotti in totale per ITER e JT60SA, ICAS ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della tecnologia dei cavi superconduttori su: tramite importanti investimenti sono state costruite diverse linee di produzione di cavi per magneti; sono stati inoltre qualificati i diversii secondo rigorosi standard di qualità per la cablatura di precisione dei cavi e la saldatura dei tubi in acciaio inossidabile. Recentemente, ICAS ha anche prodotto circa 15 km di cavi superconduttori per, la macchina sperimentale tutta italiana per la ricerca sulla, in via di realizzazione nel Centro di ricerche ENEA di Frascati.Ile la capacità acquisiti attraverso i contratti per F4E e DTT hanno aperto la strada ad altri mercati, tra cui quello medicale e dei magneti ad alto campo, con la partecipazione a progetti diin tutto il mondo: ICAS ha fornito infatti cavi superconduttori su misura per prestigiosi centri di ricerca, tra cui NHMFL (USA), EMFL (Paesi Bassi) e Helmholtz-Zentrum (Germania). Tra le forniture più recenti anche il CERN con i cavi in diboruro di magnesio (MgB2) per il grande progetto di fisica HiLumi LHC (High Luminosity LHC) che servirà a potenziare il super acceleratore del CERN LHC, incrementandone la luminosità.