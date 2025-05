AST-Terni, il ministro Urso convoca l’11 giugno il Tavolo per l’Accordo di Programma

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,, ha convocato per, alle ore 15.00 presso la sede del Mimit, la riunione conclusiva per la firma dell’relativo al rilancio deldi. All’incontro saranno presenti i rappresentanti del Gruppo Arvedi, il presidente della Regione Umbria, il sindaco di Ternie i rappresentanti del Mase."Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso condiviso di riconversione industriale e messa in sicurezza ambientale del polo siderurgico umbro, che segue il completamento dell’analisi del piano industriale da parte delle istituzioni e delle rappresentanze sindacali", si legge in una nota del Mimit."L’Accordo di Programma definirà in modo puntuale gliper garantire il rilancio competitivo del sito, attraverso un piano orientato alla sostenibilità, alla tutela ambientale e alla valorizzazione industriale del territorio ternano – prosegue la nota –. Il Mimit, in collaborazione con il Mase, la Regione Umbria e il Comune di Terni, ha lavorato intensamente alla stesura del testo che disciplinerà gli investimenti, le misure ambientali e gli strumenti di sostegno pubblico".