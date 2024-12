Enea, Agroalimentare: al via progetto per ridurre i rischi del packaging

(Teleborsa) -legati all’utilizzo sempre più diffuso di materiali di sintesi, come plastiche e sostanze chimiche. È l’obiettivo del, finanziato dall’Unione europea, cui partecipano le infrastrutture di ricerca METROFOOD-RI, coordinata da ENEA, il Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metallo Proteine (CIRMMP) dell’Università degli Studi di Firenze (coordinatore), INSTRUCT-ERIC, AnaEE ERIC e EIRENE.Il progetto si focalizza sullotra cui quelli plastici utilizzati per la conservazione degli alimenti, come il polietilene e il polipropilene, impiegati per realizzare imballaggi di cibo e bevande, ma anche per produrre contenitori monouso come vaschette, piatti e bicchieri. Tra le priorità finora individuate, infatti, emergono micro e nano-plastiche, bioplastiche, particelle metalliche e ossidi di metalli, e gli additivi per i materiali plastici.Nell’ambito del progetto viene adottato unalla definizione, sviluppo e integrazione di servizi a disposizione delle infrastrutture di ricerca europee. Attraverso ile l’integrazione di competenze e risorse provenienti da una vasta gamma di discipline scientifiche, il progetto indagherà le conseguenze dell’utilizzo diffuso di questi materiali sintetici artificiali e le implicazioni della loro interazione con ambiente e uomo. L'esposizione a tali materiali può verificarsi, infatti, sia a seguito del loro utilizzo previsto (come nel caso degli imballaggi alimentari) o anche alla fine del loro ciclo di vita (ad esempio, in seguito all’usura della plastica).L’approccio multidisciplinare dello studio si propone di, ma ne aumenta anche l'accessibilità, consentendo a un numero più ampio di utenti di accedere alle tecnologie e alle risorse necessarie per condurre le proprie indagini."In tal senso,che mira a vedere come un unicum la salute ambientale, animale e umana e a integrare "ricerca" e "azioni" in queste importanti aree per affrontare sfide globali", evidenziaIl progetto si inserisce nell’ambito delle attività condotte da ENEA per il coordinamento dell’Infrastruttura di Ricerca METROFOOD-RI, finanziata dal progetto Horizon Europe METROFOOD-EPI, e del suo nodo nazionale METROFOOD-IT, finanziato in ambito PNRR. Oltre a ENEA, partecipano a FHERITALE per METROFOOD-RI, le istituzioni di ricerca Sciensano (Belgio) e National Research and Development Institute for Food Bioresources - IBA (Romania).