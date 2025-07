Export agroalimentare veneto +90% in 10 anni: nel 2024 sfiorati i 10 miliardi

(Teleborsa) - Tra il 2014 e il 2024, il valore dell'export agroalimentare del Veneto èÈ quanto emerge dal report dell'A trainare questa espansione sono stati comparti chiave come le. Le bevande da sole rappresentano il 34,7% dell'export veneto, pari a circa 3,5 miliardi di euro.Tra i Paesi europei,. Gli Stati Uniti si sono affermati come il principale mercato extra-UE, attratti dalla qualità delle produzioni italiane, assorbendo il 9,3% dell'export agroalimentare veneto, pari a 930 milioni di euro. Nel 2024,raggiungendo i 927 milioni di euro. Le bevande costituiscono il prodotto più richiesto dagli USA, rappresentando il 76,5% dell'export veneto verso questo mercato (709 milioni di euro).Tuttavia, non mancano le sfide., segnalando una crescente dipendenza da Paesi terzi per alcune materie prime. Il Veneto ha visto un aumento del 61,6% delle importazioni tra il 2014 e il 2024. E le barriere tariffarie, come i dazi imposti dagli Stati Uniti, potrebbero penalizzare fortemente il mercato veneto. La possibile introduzione di nuove misure tariffarie, infatti,costituisce un elemento di attenzione per il settore, con un valore di circa 930 milioni di euro coinvolti.