Idrogeno, aziende europee creano alleanza per sviluppo del corridoio H2Med

(Teleborsa) -. Questa iniziativa unisce aziende diper promuovere un mercato unico europeo dell'idrogeno collegando progetti di produzione, stoccaggio e consumo di idrogeno. L'alleanza mira ad accelerare l'implementazione del cosiddetto H2Med Corridor entro i primi anni del decennio 2030, guidando così la decarbonizzazione dei settori industriali.sono, GRTgaz,, REN e Teréga, insieme a importantitra cui Moeve,, DH2, Elyse energy, HDF, Hynamics, QAIR, SEFE, SHS-Stahl-Holding-Saar e Copenhagen Infrastructure Partners."Questa alleanza guiderà i mercati nazionali dell'idrogeno e la decarbonizzazione nei rispettivi paesi, creando, integrando al contempo l'offerta e la domanda di energia in tutta Europa", si legge in una nota.Attraverso questa alleanza, i partecipanti stabiliranno un quadro di cooperazione per contribuire allo sviluppo del corridoio sud-occidentale dell'idrogeno, principalmente, dalle reti dorsali portoghesi e spagnole, in connessione con le condotte di OGE come parte della rete centrale tedesca dell'idrogeno, tutti riconosciuti (o candidati) come progetti di interesse comune (PCI) dall'Unione Europea.