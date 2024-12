iVision Tech, assemblea approva introduzione del voto maggiorato

iVision Tech

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e produzione di montature di occhiali da vista e occhiali da sole, ha deliberato dinella misura di quattro voti per ciascuna azione.Ciascun azionistadel beneficio trasmettendo alla società una richiesta in tal senso entro 60 giorni dalla record date (2 dicembre 2024).L'approvazione della modifica statutaria dà luogo aldei soci che non hanno concorso all'assunzione della relativa delibera, a un valore di liquidazione per azione determinato dal Consiglio di Amministrazione in. L'efficacia della delibera è condizionata all'avverarsi della seguente condizione sospensiva: l'importo complessivo di liquidazione a carico della società e in favore degli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso non deve essere superiore a 100.000 euro.