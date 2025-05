LU-VE Group, Cda approva proposta di potenziamento del voto maggiorato

LU-VE

(Teleborsa) - Ildiha deliberato di sottoporre all’Assemblea Straordinaria del 1° luglio il potenziamento del sistema di voto maggiorato.La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione interviene, modificandola, sulla disciplina della "Maggiorazione del diritto di voto" dettata dallo Statuto sociale di LU-VE che riconosce attualmente agli azionisti "fedeli" (loyal shareholders) il beneficio del voto maggiorato c.d. "ordinario" nella misura del voto doppio per ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell’apposito elenco istituito e tenuto dalla Società.In particolare, la suddetta proposta integra la norma statutaria sulla maggiorazione del diritto di voto con la previsione del riconoscimento, in aggiunta al beneficio del voto maggiorato c.d. "ordinario", di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi successivi alla maturazione del precedente periodo di ventiquattro mesi, fino a un massimo complessivo di 10 voti per ciascuna azione."Con il potenziamento del voto maggiorato attualmente in vigore, LU-VE intende, dal, adottare una struttura del capitale in grado di supportare ilnel proprio percorso di ulteriore crescita di lungo periodo a livello globale, in un contesto di mercato, quale quello dello scambio termico con l’aria, sempre più sfidante e complesso – spiega l'azienda in una nota –. In tal modo la Società potrebbe infatti perseguire eventuali ulteriori opportunità di crescita rilevanti anche per linee esterne quali, ad esempio,, se del caso, da realizzarsi mediante l’emissione di nuove azioni o scambi azionari con terzi, nonché favorire con maggiore efficacia una solida base azionaria con orizzonte di investimento di lungo periodo, consentendogli di avere maggior peso nelle decisioni della Società, ivi comprese quelle relative alla nomina degli organi sociali".