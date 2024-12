Amplifon, Equita vede riaccelerazione della crescita con venir meno di venti contrari

Equita

Amplifon

(Teleborsa) -crede che siasu, società leader nelle soluzioni uditive che fa parte del FTSE MIB, data ladegli ultimi due anni (-34% rispetto all'Eurostoxx e -66% rispetto al FTSE MIB). La sotto-performance deriva da un lato da un eccesso di euforia nel 2021, ma dall'altro da una debole performance dei fondamentali, con l'Adj NI sostanzialmente piatto nel 2022-24, dopo la forte crescita registrata nel periodo 2019-2022.Gli analisti hanno analizzato le componenti chiave del trend negativo dell'EPS e la conclusione è che questi elementi stanno venendo meno e quindi il gruppo è, con un Adj. EPS CAGR in forte miglioramento a +14% nel 2024-2027 (non lontano dal +16% del 2019-21).Equita crede che questa dinamica riporterà il titolo a trattare in linea con la sua media storica. Alza quindi la, confermando un target di 32 euro per azione.