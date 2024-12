InvestEU: BEI finanzia Tau Group con 20 milioni di euro per produzione sostenibile nel settore automotive

(Teleborsa) - Laha annunciato un finanziamento Venture Debt diuna startup tecnologica italiana al centro dell’elettrificazione dei trasporti. L’investimento della BEI consentirà a Tau Group di aumentare la capacità produttiva di filo ad alte prestazioni per applicazioni automobilistiche e componentistica per macchinari impiegati nella transizione energetica, passando dalle circa 2mila tonnellate attuali fino a raggiungere le 12mila tonnellate annue entro il 2027. Il finanziamento della BEI è sostenuto da InvestEU, il programma di investimenti dell’Unione europea.Gli investimenti, finanziati con le risorse della BEI, verranno realizzati presso lo. L’obiettivo di Tau Group è sostituire le attuali soluzioni di smaltatura del filo, che prevedono l'uso di solventi pericolosi e inquinanti, con una nuova tecnologia che consente di rivestire il filo con polimeri ingegneristici avanzati.Tradizionalmente, il filo presente nei motori elettrici viene smaltito tramite un processo articolato che richiede ripetute fasi di evaporazione e l'utilizzo di solventi dannosi per l'ambiente. Il processo, brevettato da Tau Group, è in grado di ottenere risultati uguali o migliori rispetto al processo tradizionale in un unico passaggio. Il processo elimina l'uso di solventi, riduce il consumo energetico e minimizza gli scarti di produzione. Così, Tau Group produce fili ecosostenibili ad alte prestazioni e a basso costo per veicoli elettrici e altre macchine elettriche, contribuendo ad accelerare lo sviluppo della mobilità sostenibile.Con il Venture Debt, la BEI offre un tipo di finanziamento quasi-equity pensato per le esigenze specifiche delle imprese innovative in rapida crescita. Il portafoglio di Venture Debt della BEI è il più grande in Europa, con oltre sei miliardi di euro investiti in 200 operazioni e 50 exit dal 2015 ad oggi."L’sono fondamentali non solo per contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico, ma anche per rafforzare la competitività europea," ha commentato. "Il finanziamento della BEI punta a supportare un settore produttivo più efficiente, sostenibile e pronto ad affrontare le sfide del futuro.""Il sostegno della BEI rappresenta un contributo fondamentale per accelerare la crescita dell'industria europea e sostenere il progresso nell'elettrificazione dei processi produttivi e dei consumi," ha dichiarato. "Questo supporto ci consentirà di continuare aper la produzione del filo, componente essenziale dei motori elettrici. Tau Group si impegna a diventare un punto di riferimento nel settore, promuovendo una filiera più sostenibile ed efficiente e consolidando il ruolo di leadership dell’Europa nella transizione energetica globale."