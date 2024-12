Pirelli, rumors: Camfin lavora a finanziamento per salire al 29,9%

Pirelli

(Teleborsa) -, azionista storico dicontrollato da Marco Tronchetti Provera,per dotarsi delle munizioni necessarie per crescere ulteriormente nel capitale di Pirelli di cui già oggi detiene il 26,1%. Lo scrive il Messaggero, spiegando che l'operazione è guidata dall'AD di Camfin, Giovanni Tronchetti Provera, con un pool di banche capeggiate da(azioniste della stessa Camfin) insieme aIl rifinanziamento, di durata tre anni, si attesta a 650 milioni di euro per Camfin, Camfin Alternative Assets e Longmarch Italia, società con la governance controllata da Marco Tronchetti Provera. Le nuove risorse, di circa 450 milioni, abbassandone il costo e allungandone la scadenza a fine 2027 e dotare il gruppo Camfin delle risorse per raggiungere il 29,9% di Pirelli, scrive il quotidiano.Un primo indizio dell'operazione è arrivato ieri pomeriggio da un internal dealing, con laa fronte di finanziamento su(28.775.000 azioni su complessive 78.775.000 azioni) con permanenza del diritto di voto in capo a Camfin Alternative Assets.